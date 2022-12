Inglaterra vence Senegal e encara França nas quartas de final da Copa

A Inglaterra de Gareth Southgate confirmou o favoristismo contra o Senegal de Aliou Cissé e está na quartas-de-final da Copa do Mundo. Os europeus bateram os africanos por 3 a 0, no estádio Al Bayt, na cidade catari de Al Khor.

Os gols da vitória inglesa foram marcados por Henerson e por Harry Kane, aos 38′ e aos 47′ do primeiro tempo. Na etapa final, Saka ainda marcou o terceiro e fechou o placar.

Classificada para as quarta-de-final, a Inglaterra terá pela frente a França, que mais cedo também ganhou por 3 a 0, mas da Polônia. O jogo acontece no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), também no estádio Al Bayt, na cidade catari de Al Khor.

R7