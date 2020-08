Início de governo de muito trabalho para a Prefeita Marineide Diniz em Carnaubais

O começo de uma gestão municipal, que para alguns pode parecer um prêmio, para a nova prefeita de Carnaubais, Marineide Diniz está trazendo na verdade significados e desafios bem diversos. O trabalho da prefeitura nas ruas e comunidades tem sido intenso, com ações de melhoria no abastecimento de água, urbanização e iluminação de praças e a recuperação de estradas vicinais.

Dona Marineide assumiu a Prefeitura de Carnaubais há dois dias, em meio a um clima de instabilidade política e administrativa, sem tempo e motivos para foguetórios, consciente das inúmeras atribulações que cercam aqueles que, muitas vezes, estão estreando no palco das funções públicas, mas já com responsabilidade de direção para governar para todos.

O entusiasmo e a dúvida se misturam, em meio a um caos administrativo no município, até a nova prefeita tomar pé da real situação administrativa, para que possa apresentar a Carnaubais um Plano de Ação Imediata de Governo, com ações para os “Primeiros 60 Dias” da gestão.

Primeiras ações

A prefeita esteve hoje cedo fiscalizando o serviço de restabelecimento no abastecimento de água e agradeceu a acolhida dos moradores no assentamento Rosa Luxemburgo e na comunidade de Vila Nova.

A prefeitura também está trabalhando para melhorar a vida dos moradores das ruas Engelberto Moura, no Bairro João Teixeira e Francisca Marinho do Nascimento, no Bairro Valdemar, recuperando trechos intransitáveis e melhorando o acesso da população.

Outra ação importante elogiada pela população nesse início de mandato, está sendo a recuperação da Praça Arnóbio Abreu, no distrito de Entroncamento. Toda a iluminação da comunidade está sendo substituída por lâmpadas de LED, trazendo economia na iluminação pública e mais segurança para os moradores.

