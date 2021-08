Inimigos de Bolsonaro se encontram

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes se reuniu nesta segunda-feira (10,) em um almoço em São Paulo (SP) com o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, e com o vice-governador de São Paulo (SP), Rodrigo Garcia.

Moraes será o presidente do TSE durante as próximas eleições. Ao lado dos ministros do STF Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luis Roberto Barroso, ele foi um dos que operaram junto ao Congresso Nacional para que a PEC do voto impresso não avançasse no Congresso.