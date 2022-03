Inscrições abertas para participar da 2ª Corrida de Jegue da comunidade de Lagoa de Baixo

No próximo dia 26 de março a comunidade de Lagoa de Baixo, zona rural do município de Guamaré, será palco de uma vasta programação esportiva.

Entre os festejos programados estão torneio de futsal, brincadeira de pega galinha, a tradicional e esperada Corrida de Jegue e muito mais. Será o dia inteiro de muita diversão.

Todas as competições terão prêmios para os vencedores, e terá feijoada para os participantes.

E para fechar com chave de ouro a festa, o público contará na programação com o forró de sanfona com o sanfoneiro Chico Alegado e banda.

As inscrições estão abertas para participar dos jogos e da corrida de jegue. Para maiores informações ligue agora: 84 -981631031 – 981641844 – falar com Zeza Galvão.