Inscrições para o Enem 2022 começam hoje (10)

Começou nesta terça-feira (10) as inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022. No início da manhã, os estudantes enfrentaram dificuldades para fazer a matrícula no site do Inep, mas a plataforma voltou a funcionar por volta das 8h30.

O candidato pode fazer a inscrição na página do participante até o dia 21 de maio. Quem entrou com recurso para conseguir a isenção da taxa de inscrição do exame, já pode conferir o resultado. Quem não conseguiu, deve pagar uma taxa de R$ 85.

É possível também verificar a resposta da justificativa de ausência na edição anterior do Enem. A aprovação dos pedidos não garante a inscrição no exame. O Enem 2022 será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro.

Neste ano, o Inep vai aceitar documentos digitais para identificação do estudante nos locais das provas. Poderá ser usado o e-Título, a Carteira Nacional de Habilitação Digital e o RG Digital.