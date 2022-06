Inscrições para o Processo Seletivo da Prefeitura de Areia Branca terminam no próximo domingo (05)

Estão sendo oferecidas 216 vagas mais cadastro de reserva em 71 cargos nas áreas de Saúde, Educação, Social, Obras, Habitação, Finanças e Controladoria. Somente para professor são 95 vagas nas diversas especialidades.

O processo seletivo será executado pela Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern) e terá prazo de validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

As inscrições devem ser realizadas no site da Funcern. A taxa é de R$ 60 para os cargos de Nível Superior, R$ 50,00 para Nível Médio e de R$ 40 para os cargos de Nível Fundamental.

Além do próprio site da Funcern, o candidato pode encontrar link para inscrição no site da Prefeitura de Areia Branca, nos stories e destaques do perfil do Instagram da prefeitura e aqui: https://bit.ly/3MRWQLb

A seleção será realizada em uma única etapa sendo constituída da Prova de Títulos relativos à Formação Acadêmica e Experiência Profissional, com caráter classificatório e eliminatório. O resultado deve ser divulgado em 23 de junho.

O edital 001/2022 com as informações detalhadas sobre o processo seletivo está disponível para consulta no site da Prefeitura de Areia Branca e também da Funcern, na bio deste perfil do Instagram e aqui: https://bit.ly/3lteY1P

DÚVIDAS

As dúvidas e reclamações sobre o Processo Seletivo Simplificado devem ser enviadas para o e-mail oficial do certame, conforme consta no edital, que é o: [email protected]