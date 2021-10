Instagram do Blog chega a marca de 9K de seguidores

Estamos festejando mais uma conquista neste canal de noticias do povo. O Instagram do Blog Guamaré em Dia https://www.instagram.com/guamareemdia/ ultrapassou a marca dos 9 mil seguidores.

Tudo isso graças a você leitor que tira um pouco de seu tempo durante o dia para se atualizar acessando o portal. O crescimento de seguidores registrados no Instagram indica que estamos no rumo certo.

Queremos seguir assim. Afinal, um de nossos pilares é divulgar em tempo real matérias de interesse público. Estamos ainda engatilhando no meio dos gigantes, mas com trabalho e dedicação estamos no caminho certo.

Precisamos chegar à marca de 10 mil K “seguidores”, para que você possa direto do seu instagram entrar na matéria através de seu celular pelo o link do blog arrastando para parte de cima você verá a publicação completa.

O instagram só libera esse beneficio quando conseguimos atingir essa marca. Se você não nos segue, fique bem informado e nos siga agora mesmo, e compartilhe nossas publicações.

Clique aqui e nos siga: https://www.instagram.com/guamareemdia/