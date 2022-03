Instagram: Golpistas invade perfil da loja de carros RS VEICULOS e anuncia falsos anúncios

Após o golpe da invasão do WhatsApp em que bandidos se passam por uma pessoa e pedem dinheiro para os contatos, há um novo que envolve o Instagram.

Ele consiste em tomar a conta de alguém ou de empresas e tentar enganar as pessoas e empresários, oferecendo produtos nos Stories com preços bem abaixo do mercado.

Foi o que aconteceu com a empresa de vendas de carros RS VEICULOS localizada em Natal, que teve seu perfil no Instagram invadido hoje (05) pela madrugada.

Em posse do perfil da loja, os golpistas publicaram Stories na rede oferecendo carros pela metade do valor de marcado.

O empresário de logo tomou conhecimento, e registrou boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil, e informou o fato ao próprio instragram.

Os agentes da polícia já caíram em campo para identificar os golpistas, e colocar atrás das grades estes criminosos.

A RS VEICULOS informa aos clientes e amigos de Natal, Guamaré, região e demais cidade do RN que compram na loja, que todas as providências já foram tomadas quanto ao caso, e em tempo solucionar o problema.

Para maiores informações quanto à venda e compra de veículos, os clientes podem entrar em contato através doo whatsapp da loja e de seus representantes. (84) 32238988 – 999817169.