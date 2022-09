Inter TV Cabugi realiza debate entre candidatos ao governo do RN nesta terça-feira (27)

A Inter TV Cabugi, filiada da Rede Globo no Rio Grande do Norte, recebe os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte nesta terça-feira (27) para o último debate em TV aberta antes das eleições do próximo domingo (2).

O debate começa após a novela Pantanal. São convidados os candidatos Capitão Styvenson (Podemos), Clorisa Linhares (PMB), Danniel Morais (PSOL), Fábio Dantas (Solidariedade) e Fátima Bezerra (PT). O confronto de ideias entre os cinco será transmitido também pelo g1 RN.

Os candidatos foram selecionados com base na representatividade da coligação no Congresso Nacional. Veja abaixo as regras do debate. O debate terá quatro blocos. No último bloco, também estarão as considerações finais dos candidatos. As perguntas serão feitas de candidato para candidato. A mediação será da jornalista Emmily Virgílio.

Haverá dois blocos com perguntas de tema livre e dois blocos com perguntas de tema determinado. A divisão se dá da seguinte forma:

1º bloco: perguntas com tema livre.

2º bloco: perguntas com tema determinado.

3º bloco: perguntas com tema livre.

4º bloco: perguntas com tema determinado e considerações finais

Regras do debate

A ordem em que os candidatos farão as perguntas em cada bloco foi sorteada em reunião, com a presença de representantes de todos os partidos participantes do debate. O primeiro e o terceiro blocos serão de tema livre. O segundo e o quarto blocos, de tema determinado.

Nos blocos de tema livre, a temática da pergunta é de escolha do candidato que vai perguntar. Já nos blocos com tema determinado, a produção do programa escolheu temas que foram apresentados em reunião e serão sorteados.

Cada candidato terá 30 segundos para perguntar. O candidato questionado terá 1 minuto e meio para responder. Quem perguntou recebe mais 1 minuto para réplica e quem respondeu terá mais 1 minuto e 15 segundos para a tréplica.

G1 RN