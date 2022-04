Intercâmbio de alunos nas escolas públicas de Guamaré

Na manhã desta sexta-feira, 8 de março, os alunos da Escola Municipal Benvinda Nunes Teixeira e Escola Municipal Professora Madalena da Silva, participaram do intercâmbio como prática do Curso de Conservação dos Recursos Naturais e Práticas Agrícolas Sustentáveis, no Assentamento Lagoa de Baixo, em Guamaré.

Durante a prática foi possível plantar 6 mudas nativas, com a experiência do hidrogel, polímero retentor de água, observando as camadas do solo que foi estudado no módulo 1 do curso. Em um segundo momento, os adolescentes conheceram o destino final do lixo da cidade e como funciona a prática de separação. Para finalizar, os alunos vivenciaram de perto a composição de um quintal produtivo, um espaço vivo e cheio de possibilidades, com forte potencial econômico, garantindo a segurança alimentar das famílias, na casa do socioeducador e técnico Luciano Bezerra, morador de Lagoa de Baixo.

Para Maria Heloisa, aluna do 8º D, da Escola Municipal Maria Madalena, o aprendizado torna o futuro melhor: “aprendi que não podemos poluir, temos que preservar o meio ambiente. Gostei demais desse curso, porque achei importante e é ideal para o nosso futuro”.

O projeto é uma realização da @Anea, com o patrocínio da @Petrobras por meio do programa Petrobras socioambiental.