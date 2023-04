Internacional, Fluminense e Athletico-PR vencem na segunda rodada

Um clássico brasileiro agitou a terça-feira de CONMEBOL Libertadores. O Athletico-PR recebeu o Atlético-MG na Arena da Baixada e venceu por 2-1, pela segunda rodada do Grupo G. Foi a primeira vitória do Furacão, que chegou a quatro pontos na chave. O Galo, por outro lado, segue zerado após duas derrotas nesta fase do torneio.

Vitor Roque fez boa jogada individual e abriu o placar logo no começo do jogo. Ainda no primeiro tempo, David Terans ampliou em cobrança de pênalti. Na etapa final, Paulinho conseguiu diminuir para o time mineiro e chegou a cinco gols na artilharia da Libertadores. Bento fechou o gol, evitou o empate do Galo e garantiu os três pontos para os donos da casa.

No Maracanã, o Fluminense confirmou os 100% de aproveitamento até aqui. Com um gol de Nino, o Tricolor carioca venceu o Strongest e garantiu a liderança do Grupo D depois de duas rodadas.

O Internacional também somou três pontos. Após empatar na estreia, o Colorado conquistou a primeira vitória nos acréscimos, diante do Metropolitanos, pelo Grupo B. O atacante Alemão marcou o gol que deixou o Beira-Rio em festa.