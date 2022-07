“Irei cumpri a Lei e implantar o PCCS dos servidores”, declarou o prefeito Arthur

Tive a oportunidade de conversar no início da noite de ontem (06) com o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira por alguns minutos. Observei um gestor tranquilo, feliz, sereno, cheio de vontade para trabalhar, muitos sonhos e dono de planos ousados.

Há pouco mais de sete meses no cargo de prefeito, o jovem gestor e arquiteto revela seu sentimento de construção de uma cidade melhor para todos, com obras e ações que beneficie direto a população.

A boa prosa me encheu de esperança ao ouvir de Arthur uma afirmação com tanta firmeza. Senti como cidadão, servidor público e imprensa local, verdade nas suas palavras.

Sem arrodeios e olhando nos meus olhos, Arthur falou: “Irei cumpri a Lei 690/2016 e implantar o PCCS dos servidores, Josivan, se for preciso irei cortar na minha própria carne, isto farei, mas este sonho que pendura há décadas será realizada na minha gestão, e no tempo curto, muito em breve. Estou trabalhando nisto, me reunindo com o jurídico e secretários para os ajustes necessários, e logo após, poder apresentar ao Sindicato e a categoria, uma proposta real, para que o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores Públicos de Guamaré seja de fato concretizado”, concluiu sem meias palavras.

De acordo com o prefeito, seu governo será sempre do diálogo e de total transparência. Quando o governo não dialoga não sabe que o funcionário pode ajudá-lo. Arthur disse ainda que se reunirá nos próximos dias com o Sindicato e anunciará as medidas que foram tomadas para cumprimento da Lei.

Nota do Blog

Confesso que pela primeira vez senti firmeza do plano ser concretizado com a afirmação do prefeito Arthur Teixeira. Como foram sábias as palavras de Yoko Ono, ao dizer: “Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade”.

Há duas décadas que os servidores esperam que este sonho seja realizado. Com esta atitude do cumprimento da Lei 690/2016 – o jovem prefeito será sempre lembrado por quase mil servidores efetivos e entrará para a história.

Vou ficar aqui na torcida junto com os demais servidores efetivos do município, cobrando o cumprimento da palavra de um homem de bem, que honra o que promete igual a seu pai e a seu avó. Homens de honra e de palavra.