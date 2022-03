Itália domina, perde chances, sofre gol da Macedônia no fim e está fora da Copa

O raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Quatro anos depois de ficar de fora da Copa do Mundo da Rússia na repescagem, a Itália novamente está fora da Copa do Mundo, dessa vez a do Qatar.

Nesta quinta-feira, a Azzurra perdeu para a Macedônia do Norte por 1 a 0 em partida válida pela semifinal da repescagem das Eliminatórias Europeias.

O gol saiu nos acréscimos do segundo tempo, com requintes de crueldade, quando o atacante Trajkovski acertou um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro Donnaruma.

Esta é a primeira vez na história da Azzurra em que não se classifica para dois mundiais consecutivos.