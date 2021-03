ITEP identifica corpo encontrado com múltiplas mutilações na zona rural de Mossoró

O Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP) unidade de Mossoró, através do setor de Papiloscopia, identificou nesta sexta feira 05 de março, o corpo do homem encontrado morto, com a cabeça decapitada e membros mutilados, na manhã do último sábado (27), na zona rural de Mossoró.

A família compareceu ao órgão pericial e com um documento de RG foi feito confronto com as digitais da vítima, possibilitando a sua identificação.

Trata-se de Ednaldo Paulino da Conceição, de 26 anos de idade e era natural de Macau, mas residia em Guamaré RN. A vitima teve uma passagem rápida pela Cadeia Pública de Mossoró.

Ednaldo entrou na unidade prisional no dia 24 de fevereiro desse ano e saiu por determinação da justiça, através de alvará de soltura no dia 26 seguinte. Blog Fim da Linha.

