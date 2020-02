Já vai tarde: Mauriceia deixa o turismo e sai atirando

A saída da Secretária de Turismo Mauriceia Cavalcante da equipe do prefeito Adriano Diógenes, era esperada a qualquer momento, pois nem mesmo os vereadores da base governista suportavam mais defender o indefensável no legislativo.

Adriano começou 2020 acertando. Creio que fará outras mudanças em áreas estratégicas do governo, mesmo que para isso, deixe os que estão na fila de demissões achar que estão pedindo pra ir embora, como foi o caso de Mauriceia, que habilidosamente pediu pra sair de onde sabia que não ficava.

Usando a imprensa de Natal, a ex secretária de turismo solta farpas e manda um recado para o prefeito Adriano, como se ela tivesse moral para opinar no assunto, depois que a sua máscara caiu e nada ficou de legado da sua gestão que prometeu mundos e fundos para o turismo de Guamaré.

Veja trecho de nota publicada hoje no blog de Salatiel de Souza:

Do blog:

“Espero que o prefeito Adriano, não venha com uma solução caseira daquelas de colocar qualquer pessoa, sem ter conhecimento da área do turismo, sem experiência administrativa ou pior ainda; apenas para atender algum pedido político. Perdeu Adriano, perdeu a cidade, perdeu o turismo !!! “

Do Blog Guamaré em Dia:

Sabe quem perdeu mesmo nessa história? A ex secretária, que vai ter que procurar outro meio de vida para engordar o seu orçamento e sustentar seu luxo e viagens internacionais, sem passar pelo suor do povo de Guamaré, a quem ela sempre virou as costas, preferindo fazer bons negócios somente aos seus olhos. Guamaré livrou-se de um fardo caro e pesado que carregava nas costas.

(Visited 297 times, 297 visits today)

A política é como um jogo de xadrez, você deve sempre prestar atenção na jogada do seu adversário Oportunidade: SEBRAE ofertará curso Marketing na Medida em Guamaré