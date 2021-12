Jabnea Batista: Guamaré tem um comandante da GM que o povo aprova, abraça e confia!

O prefeito de Guamaré Arthur Teixeira (PSB) acertou em manter a frente da corporação da Guarda Civil Municipal um líder e não um chefe. Refiro-me ao personagem da foto, Jabnea Batista de Miranda, mas conhecido na cidade como Nean, ou pássaro Negro.

Nean voltou a comandar a GM quando foi nomeado em julho deste pelo o ex-prefeito Eudes Miranda, e mantido no cargo no atual governo a pedido da própria população ao chefe do executivo.

Durante a cavalgada dos amigos realizada no ultimo domingo (12), Jabnea Batista deu mais um exemplo de dedicação e liderança.

Caminhou quase todo percurso da comunidade de ponta de salina, até a orla da praia do rio aratuá a pé, liderando e organizando todo trajeto da cavalgada.

O vento foi considerado um sucesso de público e organização.

Filho de Guamaré e residente na sua própria cidade, seu trabalho sempre foi motivo de orgulho, razões de a população aprovar, abraçar e confiar no GM que protege o cidadão de bem.

Não há serviço público de qualidade se o comandante da Guarda Municipal não for comprometido com o trabalho e com o serviço público, prestando contas à população das ações feitas pela GM.

Jabnea tem trabalhado dia e noite auxiliado pelo o Subcomandante GM Almeida, para aproximar cada vez mais a população da Guarda Civil Municipal, realizando com os guerreiros ações com realizações, sendo um exemplo para seus comandados.