Jabnea Batista: O Comandante do povo está de volta!

O Prefeito do Município de Guamaré, Eudes Miranda, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município, nomeia o novo Comandante da Guarda Civil Municipal JABNEA BATISTA DE MIRANDA.

A portaria de nomeação nº 1.170/2021 já foi publicada no Diário Oficial do Município de hoje (05). Nean, ou pássaro negro como é mais conhecido, é um Guarda Municipal, filho de Guamaré, reside na cidade, é servidor público efetivo.

Durante sua passagem a frente da corporação o GM foi um líder e não um chefe. O prefeito Eudes Miranda acertou na sua nomeação feita após atender uma reivindicação popular.

Não há serviço público de qualidade se o comandante da Guarda Municipal não for comprometido com o trabalho, e com o serviço público, prestando contas à população das ações feitas pela GM.

É inquestionável a relevância da atuação do COMANDO, pois o seu principal diferencial, é o de cuidar da população que precisa diariamente dos serviços dos GMs.

Fico aqui na torcida para que o novo comandante possa desenvolver um excelente trabalho a frente da tropa, protegendo o patrimônio público e o cidadão de bem.

Trabalhando em parceria com as demais forças de seguranças, e com seus subornados, ouvindo e sendo ouvido pela população, para que a GM seja sempre orgulho daqueles que mais precisam do trabalho e da coragem da corporação… O povo!