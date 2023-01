Jabnea Batista: Prefeito Arthur Teixeira nomeia o Comandante da Guarda Civil Municipal

O Prefeito do Município de Guamaré, Arthur Teixeira, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município, nomeia o Comandante da Guarda Civil Municipal JABNEA BATISTA DE MIRANDA. A portaria de nomeação nº 079/2023 já foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (05).

Nota do Blog

O comandante do povo como é mais conhecido na cidade do ouro negro, é um Guarda Civil Municipal, filho de Guamaré e reside na cidade.

É servidor público efetivo do quadro do município. Como comandante da corporação, ele sempre foi um líder e não um chefe. O prefeito Arthur Teixeira acertou na sua nomeação.

Fico aqui na torcida para que o comandante possa continuar desenvolvendo um excelente trabalho a frente da tropa, protegendo o patrimônio público e o cidadão de bem, em parceria com a Policia Militar e Policia Civil.