Jair Bolsonaro participa de motociata e comício hoje em Natal

A menos de três semanas das eleições, o Presidente Jair Bolsonaro participa de comício em Natal (RN) no fim da tarde de hoje, na Cidade da Esperança.

Além de pedir votos à campanha de reeleição ao Palácio do Planalto, Bolsonaro reforça o apoio aos candidatos da coligação “Muda RN”, integrada por seis partidos que apoiam as candidaturas do Ex-Vice-Governador Fábio Dantas (Solidariedade) e do Ex-Ministro Rogério Marinho (PL), a Governador do Estado e a Senador da República, respectivamente, no primeiro turno do pleito eleitoral deste ano.

Jair Bolsonaro passa antes por João Pessoa (PB), na manhã de hoje, e seu desembarque em Natal ocorre no começo da tarde. A agenda política do presidente começa com uma “motociata” a partir das 13h30, com concentração por trás do Posto Dudu, na BR-101 e próximo à entrada do antigo Aeroporto Augusto Severo, em Parnamirim.

Bolsonaro segue em ‘motociata’ com apoiadores, militantes de campanha e eleitores e de candidatos a cargos proporcionais, deputados federal e estadual, até a praça Gentil Ferreira, coração do comércio do bairro do Alecrim, de onde saem às 15 horas para o comício na Cidade da Esperança, que está previsto para se iniciar às 16 horas..

Da Cidade da Esperança, o presidente Bolsonaro e comitiva política partem para a Casa Shock Show, onde sua mulher, Michelle Bolsonaro, participa, às 18 horas, do encontro “Mulheres pelo Brasil”. Bolsonaro visita o Rio Grande do Norte (RN) pela sétima vez em seu mandato, sendo a terceira vez em Natal.

TN