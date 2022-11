Jandaíra: “Ambulância só vai pra quem já está morrendo”. Disse médico plantonista

Na cidade do mel, a situação não é boa quando se fala em serviço básicos de saúde, pelo menos, é a impressão que muita gente está tendo. Um pequeno exemplo vem das redes sociais e dos grupos de WhatsApp, onde um médico plantonista fala em áudio a situação de atendimento do veiculo ambulância do hospital de urgência e emergência.

No áudio, o médico afirma que “a ambulância só vai buscar quem já está de fato morrendo, se não tiver morrendo as ambulâncias não vão sair para buscar ninguém, pois se for buscar quem não está morrendo pode ser que quem esteja de fato morrendo, não seja atendido pela ambulância”. Conclui.

O blog de Eurípedes Dia, foi em busca de respostas junto à secretaria municipal de saúde do município, e a secretária confirmou a imprensa local a veracidade do áudio. “o médico foi infeliz e de logo afastado da equipe médica do hospital. A prefeita Marina Dias não apoia, e nem compactua com esse tipo de comportamento, o que o médico falou no áudio não condiz com a realidade da saúde de Jandaira, por essa razão ele foi afastado do cargo”. Comentou.

Clique aqui e ouça o áudio:

Nota do Blog: Oremos irmãos!