Jandaíra de Luto: Morre o ex-prefeito Silvano Pinheiro

A cidade do mel foi pega de surpresa nesta quinta-feira (18) com a triste notícia do falecimento do ex-prefeito da cidade de Jandaíra, Silvano Pinheiro da Câmara, mas conhecido por Silvano.

Silvano ocupou o cargo de prefeito durante o período de 1983 a 1988, e 2001 a 2004. Um tipo de politico nato, um homem do povo que marcou história na política de Jandaíra.

Segundo informações colhidas pelo o blog o ex-prefeito passou mal e foi socorrido ainda pela sua filha, mas não resistiu e (infartou), faleceu ainda no local.

Silvano deixa filhos, netos, e muitos amigos conquistados ao longo de sua vida pública. Um político que sempre será lembrado pelo o bem que ele tanto fez ao povo menos favorecido da cidade de Jandaia.

Que Deus conforte a família e os amigos e o coloque em um bom lugar.