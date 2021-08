Jantar entre Lula e Garibaldi colocará nome de Walter Alves como possível vice de Fátima

O ex-presidente Lula e o ex-senador Garibaldi Filho vão jantar juntos nesta terça-feira 23, e o prato principal será política.

Segundo fontes, desse encontro poderá sair o nome de Walter Alves para ser o vice da governadora Fátima Bezerra na chapa da reeleição.

Não é a primeira vez que Walter tem o nome ligado a Fátima na formação de uma chapa.

Em 2008, na candidatura de Fátima à prefeitura de Natal, Walter teve o nome sondado para ser vice. Entretanto, não teria aceitado.

Chegou a ir à casa da então governadora Wilma de Faria para ser convidado, mas disse não. Mas dessa vez seria o próprio pai, Garibaldi, que colocaria o filho como opção para a então governadora.

Walter sendo vice e Fátima sendo reeleita, ele assume o governo quando ela se desincompatibilizar para disputar o Senado. E Garibaldi na história? O ex-governador deve disputar uma vaga de deputado federal, único cargo que ainda não ocupou. Blog Toni Martins.

Nota do Blog

A cada dia me entristeço como cidadão com a politica e com seus políticos. A cada dia sou mais Bolsonarista e isto me deixa feliz.

Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos!

Oremos irmãos