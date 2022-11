João Câmara, no RN, registra 12 tremores de terra durante a madrugada

A cidade de João Câmara, no interior do Rio Grande do Norte, registrou 12 tremores de terra na madrugada desta terça-feira (22). A sequência foi registrada pelas estações sismográficadas operadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis-UFRN).

Das 12 atividades sísimicas, registradas, o Labsis considera que apenas uma teve magnitude “mais expressiva”, de 1.8.

Esse principal tremor aconteceu às 2h26, mas, segundo o laboratório, não houve informações de moradores da região que tenham sentido ou ouvido a atividade sísmica.

Tremores anteriores

Os tremores mais recentes registrados no RN haviam ocorrido em 17 de outubro, nos municípios de Jardim de Angicos e Jandaíra. As magnitudes daquelas atividades sísmicas foram foram de 2.6 e 1.8, respectivamente.

O Laboratório Sismológico da UFRN monitora as atividades sísmicas que ocorrem no RN e região Nordeste do país. G1/RN