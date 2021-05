Joelma Guimarães: A população sente saudades desta mulher

Há saudades… Que saudades do trabalho que era realizado pela ex-secretária de Transporte e Trânsito, Joelma Guimarães, em prol da área do transporte público do munícipio de Guamaré.

Já dizia Carther… “Foram bons tempos que viraram lembranças e agora são histórias. E do meu velho relógio, já não se ouve mais aquele Tic Tac”.

Uma gestora que tinha seus defeitos como todos nós temos… Quem não tem? que seja o primeiro a atirar a primeira pedra. O que era defeito para uma minoria, era qualidade para a maioria.

A diferença, é que, as qualidades de gestão da ex-secretária sufocavam seus defeitos por ser dura em suas decisões. Uma mulher que ficou conhecida por Dama de Ferro, por moralizar e organizar a secretaria de transporte, uma pasta que sempre foi administrada por homens.

Se hoje ela é lembrada pela própria população nas ruas, nas redes sociais, e por servidores da própria secretaria, é por causa da sua vontade, da sua coragem, do seu comportamento, disposição, profissionalismo, imparcialidade transparência e, principalmente, seu exemplo de liderança da pasta que gerenciava com tanto amor e zelo.

Se o WhatsApp e o e-mail do blog pudesse revelar o sentimento de saudade do povo da ex-secretária, imprimiria páginas de competência e trabalho. Uma ausência que é sentida desde que ela precisou deixar a pasta para que um compromisso politico fosse honrado.

Vou ficar aqui com o ouvido no chão tentando ouvir o Tic Tac do meu relógio.

