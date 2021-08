Jogos Intersetoriais marcam o calendário de agosto para o público assistido pelo Serviço de Convivência de Guamaré

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Assistência Social, realizou a primeira edição dos Jogos Intersetoriais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. O evento aconteceu na última semana de agosto e foi dividido em três etapas, sendo dois dias de fase classificatória.

No primeiro dia, as atividades aconteceram no distrito de Baixa do Meio e no segundo dia em Guamaré. O terceiro dia foi reservado a final dos jogos, no Ginásio de Esportes “O Caicão”, em Guamaré, sendo marcado pela cerimônia de encerramento, seguida das competições.

As modalidades disputadas foram: queimada, corrida de obstáculos, bandeirinha e prova de revezamento 4×4. “Proporcionamos uma manhã de lazer e esporte, garantido um momento divertido para as crianças e adolescentes”, destacou a Secretária de Assistência Social, Juliana Câmara.

Os Jogos têm o objetivo de contribuir e incentivar o aumento da prática esportiva entre os jovens que integram a rede de acompanhamento do SCFV, a fim promover alegria, diversão, integração e ensinamento aos usuários.

“O objetivo do evento foi despertar valores que ajudarão as crianças e os adolescentes durante sua trajetória de vida, mostrando como o esporte pode ser uma ferramenta importante para superar as vulnerabilidades sociais”, concluiu Juliana Câmara.

O evento contou com a presença de quase 70 crianças e adolescentes inscritas no SCFV, que residem em Guamaré, Baixa do Meio e comunidades. Os participantes que se destacaram receberam medalhas.