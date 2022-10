Jonhny Cruyff anuncia apoio à reeleição do Coronel Azevedo

O Subtenente PM Jonhny Cruiff, comandante do 3º Pelotão de Policial Militar de Guamaré, é mais um agente da segurança pública que integra ao projeto político de reeleição do deputado estadual Coronel Azevedo (PL).

Ele é o 1º lugar do PL nas pesquisas de intenção de voto e está entre os mais citados em todo o RN. O candidato ganha um reforço de peso na busca pela reeleição, nesta reta final da campanha. Jonhny tem serviços prestados na segurança pública do município e da região salineira.

Coronel Azevedo é representante da segurança pública e do segmento evangélico. Azevedo é o principal nome na Assembleia Legislativa.

“Nós estamos com o compromisso firmado para trabalhar pela reeleição do Coronel Azevedo, para que ele possa continuar no mandato na AL, para poder ajudar os municípios, e a segurança pública do nosso estado. O que está bom tem que continuar porque precisamos continuar com um deputado atuante, compromissado, amigo do cidadão, e das forças de segurança do RN na Assembleia Legislativa. Quem é amigo de Jonhny vota no Coronel Azevedo”, Comentou Jonhny.

Subtenente Jonhny Cuiff ao lado do Coronel Azevedo, do Coronel Josemar e apoiadores na cidade de Guamaré que também apoio à candidatura a reeleição de AZEVEDO.