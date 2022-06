Jornal da Cidade: A força do impresso na era digital

Confesso que sou um dos admiradores do entusiasmo do jornalista Celso Amâncio com a sua profissão, onde dedica-se como poucos profissionais de mídia que este blogueiro já conheceu.

O Jornal da Cidade, que outrora foi subestimado por alguns, tá aí de pé e chega a 10ª edição cumprindo o seu papel principal: sendo porta voz da região, onde o jornalista tem raízes familiares.

Circulando no meio formador de opinião em Natal, Mossoró e nas cidades da nossa região, o jornal que tem a colaboração direta de Max Almeida ganhou o reconhecimento da opinião pública, e ocupa a cada dia um espaço vazio que ficou com a ausência de impressos com um variado e bom conteúdo.

Por aqui, a versão digital da última edição do periódico.