Jovens atletas da escolinha nacional BM de Guamaré ganham bolsa do Grêmio de Natal

Com apoio da Prefeitura Municipal Guamaré através da Secretaria de Esporte, Laser e Juventude os corredores do futebol amador começam a desenhar uma nova fase. A equipe do Nacional BM vem revelando atletas guamaréenses, no último domingo dia 26 foram selecionados três atletas para competir em outras equipes do ramo profissional.

O talento atlético de três jovens sendo dois do sub 11, Yan e Samuel, e do sub 14, Hudson, foram detectados por olheiros no amistoso entre o Nacional BM e o Grêmio de Natal, após o amistoso em uma base especializada na capital. Eles participaram do jogo e foram selecionados para receber uma bolsa esportiva.

A partir de agora os atletas selecionados começarão uma nova vida treinando no Grêmio de Natal aonde já foram avaliados e receberam uma bolsa atlética oferecida aos jovens que vão ter a chance de se estabelecerem como base em seus talentos esportivos.

Eles saberão que existe uma chance.

Quando você está fazendo algo, deve fazê-lo de todo o coração e sabendo que um dia a porta estará aberta. É uma notícia fantástica para os três atletas em questão, e esperamos que isso sirva como um exemplo para outros atletas esportivos. Fonte: Blog Guamaré Na Tela