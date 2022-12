JUIZ SOLTA PRESO APÓS FILHA PEDIR PAI EM CASA COMO PRESENTE DE NATAL

Às vésperas do Natal, duas meninas ganharam um presentão do juiz Denis Bonfim, de Posse/GO.

O pai delas foi colocado em liberdade após o magistrado ler e se emocionar com as cartinhas das pequenas pedindo a volta dele para casa.

“Seu juiz, manda meu pai de volta para casa antes do Natal por favor, estou com muita saudade dele”, diz trecho do pedido.

O comerciante, de 34 anos, é dono de uma distribuidora de bebidas e foi acusado de tentar matar um homem a tiros por causa de uma dívida de R$ 600.

Na avaliação do juiz, todavia, “não há elementos precisos que demonstrem indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado” no crime.

O caso ganhou repercussão no último dia 6 de dezembro, após o próprio magistrado publicar uma das cartinhas em sua rede social.

“Esse foi o melhor Habeas Corpus que já recebi!! Eu sempre digo que não precisa escrever muito!! Prometo que irei olhar com toda atenção e critério com que vejo todos os outros”, escreveu Denis Bonfim.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o magistrado disse que ficou emocionado ao receber as cartas em seu gabinete, que foram entregues pelo advogado do réu.

“Quando ela escreveu ‘Deus te proteja’, isso me tocou especialmente, porque naquele momento ela estava desamparada e desprotegida precisando do seu provedor. Imaginei comigo: não posso protegê-la, mas talvez eu possa devolver a ela alguém capaz de fazer isso.”

O pai das meninas já foi solto, depois de cinco meses preso, e poderá passar o Natal em casa na companhia da família.

Migalhas