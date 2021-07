Julho Amarelo: Prefeitura promove uma ação para conscientizar a população

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove no mês da conscientização das hepatites virais, ação para conscientizar a população sobre a importância do teste rápido e tratamento da hepatite.

O PSF do conjunto Vila Maria e a UBS Centro 1, integraram a programação, com testes rápidos para hepatites B e C, nos pacientes do hiperdia, orientações, distribuição de kits de preservativo e hipoclorito.

O tema será trabalhado em todas unidades de saúde do município, durante todo este mês.