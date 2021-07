Julho amarelo: unidades de saúde de Guamaré focam no diagnóstico das hepatites virais

No mês da conscientização das hepatites virais, a Secretaria de Saúde de Guamaré faz ação conscientizar a população sobre a importância do teste rápido e tratamento da hepatite.

O PSF do conjunto Vila Maria integrou a programação, com testes rápidos para hepatites B e C, nos pacientes do hiperdia, orientações, distribuição de kits de preservativo e hipoclorito.

Segundo o Secretário de Saúde, Fabrício Morais, essa ação vai chegar em todas as unidades de saúde do município, durante este mês de julho.

Quais são os tipos de hepatite?

Existem cinco hepatites virais, provocadas pelos hepatovírus A, B, C, D e E. Elas são transmitidas por vias diferentes, mas têm em comum o fato de serem doenças silenciosas e de atacarem o fígado até causar sua falência ou outras complicações.