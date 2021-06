Juliana Câmara: Luz na passarela que lá vem ela; a pasta que mais se destaca é dela!

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), vêm escrevendo a cada dia uma nova história com ações e realizações, tudo isto são frutos dos investimentos feitos na área social do município, sendo que já foi reconhecida a nível municipal, estadual e federal pelo o trabalho e os investimentos nas politicas publicas.

A personagem da foto, a secretária de assistência, Juliana Câmara, é sem sombra de duvidas uma gestora diferenciada, dedicada, comprometida com as causas sociais. Ela administra uma das pastas mais importantes do governo não por compromisso politico ,mas por competência.

É dona de um carisma e conhecimento da área social que dispensa quaisquer comentários. É exemplo para seus subordinados, trabalha com meta e exigi de cada servidor sempre dar o melhor de si em prol daqueles que mais precisam… O povo!

Juliana tem a seu dispor uma equipe preparada, humanizada, funcionários que soma forças para enfrentar e combater as desigualdades de renda e oportunidades com a criação de projetos que beneficie a população de baixa renda.

A secretaria segue como uma das prioridades no governo do prefeito Eudes Miranda, auxiliando a população com recursos e profissionais qualificados para garantir direitos, enfrentar a pobreza e proteger as pessoas mais vulneráveis.

A Prefeitura de Guamaré beneficia mensalmente quase 3 mil famílias com o cartão renda cidadã, recursos na ordem de quase R$ 300 mil mensal. São atendidos no restaurante popular cerca de 600 pessoas dia em Baixa do Meio e Salina da Cruz.

Quase 300 famílias são beneficiadas com aluguel social, dentre outros benefícios. O governo tem garantido todos os benefícios eventuais necessários à sobrevivência humana e também o auxilio funeral.

Os indicadores sociais do município vêm mostrando que é possível construir uma Guamaré melhor de se viver. No governo do prefeito Eudes Miranda, a Secretaria de Assistência Social, é hoje a que mais se destaca porque tem a frente da pasta uma mulher competente e comprometida com o social.

