Juliana deixa assistência social com o sentimento de gratidão e dever cumprido

Em um misto de sentimentos de gratidão e sensação de dever cumprido, Juliana Câmara, deixa a pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social de Guamaré.

Em um grupo de WhatsApp ela se despediu dos colegas, e disse que humanizar o SUAS foi uma das suas principais metas profissional.

Eis a mensagem:

Boa tarde e Santo Domingo a todos e todas!!!

Meus caros passando ainda a tempo de agradecer pelo tempo trabalhado lado a lado… acredito que o respeito e o trabalho em EQUIPE é o segredo em qualquer lugar!!!

Só tenho agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de labutar com gente da gente e com pessoas comprometidas com os que mais PRECISAM!!!

São para esses que peço que continuem com os cuidados… zelando para que o direito de cada um seja de fato efetivado como Direito que a Política Pública de Assistência Social defende.

E não como favor… Acreditem na missão que Deus os confiou, pois, foi Ele mesmo que colocou vocês a serviço das pessoas.

Lembrem sempre das nossas conversas: Pessoal esse processo é a vida de alguém… esse auxílio é tudo que essa família tem…

Por vezes só ouvir, pode amenizar a dor tantos…

Quero que continuem trabalhando pela criança, adolescente, mulher, presidiário, pela pessoa idosa (que tem todo o meu RESPEITO) enfim, por todos que estão aos cuidados de vocês!

Foi um tempo especial, com vocês cresci MUITO como pessoa e gestora. Humanizar o SUAS foi uma das minhas principais metas profissionais.

Agora fica com vocês pra darem continuidade. Tratem sempre o PRÓXIMO como se fosse a mãe de vocês e mesmo que não consigam ajudar através de programas e serviços ou benefícios da política de assistência, só esse acolhimento fará o diferencial na vida das pessoas que passarem por vocês!!!

Um forte abraço e fiquem todos debaixo da proteção de Deus e de Nossa Senhora da Conceição.

Juliana Câmara

Nota do Blog

Parabéns Juliana, a frente da pasta da secretaria de assistência social você realizou um excelente trabalho. Uma profissional dedicada as causas sociais, humana e amiga de todos.

Quem assumir a pasta da assistência social nos próximos dias, uma das secretarias mais importante do governo do prefeito Arthur Teixeira, terá a obrigação de trabalhar para fazer igual ou melhor.