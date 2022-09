Justiça decide pela cassação do prefeito e vice de Assú por compra de votos; eles podem recorrer nos cargos

A juíza eleitoral Suzana Paula Corrêa decidiu pela cassação dos mandatos do prefeito de Assú Gustavo Soares (PL), e da vice-prefeita Fabielle Bezerra (PL), por compra de votos.

Os dois foram eleitos em 2020 com apenas 5 votos de maioria. A decisão ainda cabe recurso e eles permanecem até lá nos cargos.

Além de perder o mandato, o prefeito foi declarado inelegível por oito anos e terá de pagar multa de R$ 20 mil. Ainda cabe recurso da decisão.

Na decisão, a juíza afirma que “restou demonstrado o uso abusivo do poder econômico no fato em apuração por parte do candidato Gustavo Soares, eis que valores foram destinados por sua campanha para comprar votos de eleitores”.

Confira decisão na íntegra: Sentenca-15Baixar