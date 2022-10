Kelps reafirma voto em Bolsonaro no 2º turno

Com 79 mil votos obtidos na eleição para Deputado Federal, Kelps usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 17 de outubro, para anunciar seu voto para presidente da República no 2º turno.

Leia abaixo a íntegra da publicação:

Por coerência com o que defendo aqui no Estado, estarei com Rogério Marinho no voto em Bolsonaro.

Neste 2º turno vou votar no presidente Jair Bolsonaro de olho nos benefícios que a parceria dele com o senador Rogério Marinho pode trazer para o RN.

Rogério é o político vivo que mais trouxe recursos federais para o Estado enquanto ministro do Desenvolvimento Econômico. Com ele no Ministério vieram a água do São Francisco, a estrada de ferro até Nísia Floresta e várias obras que vão ajudar a diminuir sofrimentos que persistem há anos no Estado.

É inegável que esse volume de recursos para um estado com tão pouca representatividade federal, pois só temos 8 deputados em Brasília, só foi possível graças ao bom relacionamento que Rogério tem com o presidente Bolsonaro.

Sem a parceria deles dois, mandando dinheiro para o RN, talvez estivéssemos em situação pior.

Pelo histórico recente, já comprovado, uma renovação da parceria Rogério/Bolsonaro, neste momento, pode ser a redenção do RN.

Rogério já provou que gosta do Rio Grande do Norte. Apesar da ingratidão que sofre de radicais empalados em ideologia/partidária, presos ao século passado, não encontro nele discurso de mágoa, rancor, baixa estima ou vingança. Muito pelo contrário. Vejo um olhar no futuro. E eu gosto dessa palavra. Futuro.

Vou votar em Bolsonaro de olho nos benefícios que Rogério Marinho pode trazer para o futuro do Rio Grande do Norte.

Kelps.