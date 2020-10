Keylla e Neném: As damas de ferro aderem ao projeto político de Hélio e Pretinha

Vou fazer um quadro desta foto e colocar na parede da sala da redação do blog por sua beleza, pois encontrei nesta imagem verdade, uma adesão importante, importantíssima, ao projeto politico do candidato a prefeito de Guamaré, Hélio Willamy (MDB).

Refiro-me a Keylla da Lotérica, e sua mãe, a cabelereira Neném, residente no conjunto Vila Maria, mulheres autênticas, queridas, e de muitos amigos conquistados ao longo dos anos.

Com um sorriso largo, espontâneo e verdadeiro, era fácil perceber a alegria de se somar a nação bacurau com a confiança e esperança a vitória da chapa Hélio e Pretinha. “Não irei olhar para o retrovisor, olharei para frente com a esperança de um futuro melhor para todos”. Disse Neném.

Após ouvir e ser ouvida por Hélio partiu o desejo da própria Keylla de tirar a foto e colocar nas redes sociais no instagram. A vontade era tão grande que ela disse “Vai assim descabelada mesmo…”.

O quadro é merecido, pois nas ultimas campanhas para prefeito de Guamaré, Hélio não conseguiu conquistar as damas de ferro, apesar do esforço dos diálogos, elas foram verdadeiras e continuaram no 77.

Entre eles, ficou mantido o respeito mútuo de um para com o outro, mas sempre elas deixaram uma janela aberta.

Ontem (16), foi através desta pequena janela que o filho de Mundinho numa conversa franca com mãe e filha , olho a olho, aconteceu o que era impossível ser possível para a alegria de uma nação verde.

A boa prosa só acabou quando o galo cantou, com a confirmação da adesão de Keylla e Neném ao projeto de Hélio e Pretinha, aumentando a família do 15.

