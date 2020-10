Lagoa Doce confirma a chapa de Hélio e Pretinha a prefeitura de Guamaré

Tarde e noite desta quinta-feira (15), foi o termômetro da aceitação popular da candidatura de Hélio e Pretinha, à Prefeitura de Guamaré, na comunidade de Lagoa Doce.

A comitiva do MDB fez visitas corpo a corpo com colagem e adesivagem, e foram muito bem recepcionados pelas as famílias do distrito.

A nação bacurau cresce a cada dia com adesões, somando e multiplicando a tabuada da coligação “Esperança Renovada”.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

