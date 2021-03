Laudos de raio-x na rede pública de Guamaré podem ser consultados pela internet

Os pacientes que utilizam os serviços de imagens, como raio-x digital, do Hospital Municipal Manoel Lucas de Miranda, podem ter acesso aos resultados pela internet, sem sair de casa. O serviço, disponibilizado este mês, trouxe qualidade e agilidade no processo, contribuindo assim com a comodidade do paciente e reduzindo a burocracia.

Segundo o Secretário de Saúde, Fabrício Morais, trata-se de mais uma importante conquista para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). “A acessibilidade da imagem seja pelo computador, celular, ou até mesmo na consulta pelo médico é um benefício aos pacientes”, declarou o secretário.

Passo a passo

Ao usar o serviço, o paciente a exemplo do que acontece nos centros de imagem e laboratórios particulares, recebe um protocolo e uma senha para consultar o laudo. “É um serviço importante e diferenciado na rede pública de saúde de Guamaré, que traz mais segurança ao paciente, principalmente em razão da pandemia da covid”, destacou o prefeito Eudes Miranda.

