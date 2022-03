Leandro e Carlos precisam fumar o cachimbo da paz!

Os desenhos animados sempre nos presentearam com tramas baseadas na intriga de dois personagens. A título de exemplo podemos citar Piu Piu e Frajola, Papa-Léguas e Coyote, Zeca Urubu e Pica-pau.

Essas produções marcaram a infância e a vida de muita gente, no entanto, comparar estas histórias com o cenário politico não é pecado.

Não é de hoje que o vereador da oposição Leandro Felix (MDB), e o líder do governo na câmara, vereador Carlos Câmara, estão sempre nas sessões travando uma guerra, seja falando na tribuna da casa do povo, ou mesmo nas discursões de projetos com ataques e defesas.

Essas discursões entre os representantes do povo não leva os nobres vereadores a lugar nenhum. Essa briga no plenário da Câmara Municipal deve acontecer sim, mas desde que seja em prol do povo.

Quem assistiu à sessão na galeria do legislativo nesta terça-feira (15), ou através das às redes sociais da câmara e da imprensa local, viu que os dois precisam mais do que nunca precisam fumar o cachimbo da paz.