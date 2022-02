Leandro Felix declara apoio à reeleição do deputado estadual Ubaldo Fernandes

Visando as eleições deste ano o cenário político em Guamaré começa a ganhar forma, cores e mais definições. O vereador Leandro Felix (MDB), se antecipou aos demais e declarou seu total apoio nas redes sociais a reeleição do deputado estadual Ubaldo Fernandes.

Na publicação, Leandro ressaltou a importância da mobilização da família, dos amigos e correligionários para a campanha de Ubaldo.

Ele disse que “minha decisão em apoiar a reeleição do deputado estadual Ubaldo Fernandes, foi devido seu caráter e sua competência de um politico que o povo apoia e confia. Sua luta em prol dos menos favorecidos desde quando ainda era vereador em Natal dispensa qualquer comentário. Não foi atoa que ele foi eleito deputado estadual, sua vitória é fruto do trabalho prestado à população. Ubaldo é um porta-voz do povo na Assembleia Legislativa do RN, e fará muito por Guamaré”. Comentou o vereador Leandro.

O deputado Ubaldo Fernandes conta com uma ferramenta de comunicação com a população. Através do site https://ubaldofernandes.com

O público pode acompanhar pela internet todas as ações do mandato do parlamentar.

O deputado tem feito de Guamaré sua segunda casa nos últimos meses. Ubaldo tem visitado amigos, participado de eventos e reuniões, conversado com o povo sempre ao lado do vereador Leandro Felix.

Nota do Blog

As eleições deste ano para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da república, será sem duvida um termômetro, um retrato para as eleições de 2024, quando a população voltará às urnas para eleger os onze vereadores e o novo prefeito e vice.