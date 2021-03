Leandro Felix: Guamaré tem um vereador comprometido com o povo!

O vereador Leandro Felix (MDB), com menos de três meses de mandato na casa legislativa de Guamaré, vem demonstrando que não precisa de experiência quando se tem vontade de trabalhar em prol dos seus munícipes.

Na ultima sessão, ao usar a tribuna pela primeira vez, o Edil demonstrou preocupação com os debates trazidos aquela casa, onde na oportunidade enfatizou: “Estamos a quase três meses a frente de um mandato parlamentar, sendo representantes legítimos do povo e muito pouco se discute assuntos de grade relevância para a população”.

Mesmo com sua pouca experiência, o Parlamentar fez observações importantes, principalmente na tentativa frustrada de retirar o Prefeito interino Eudes Miranda da prefeitura afirmando que: “por traz de tudo isso, é a guerra de “derrubar o poder pelo poder”. Na oportunidade, destacou a importância na democracia, na soberania popular destacando a vontade da maioria da população que elegeu a chapa Hélio e Pretinha para governar Guamaré por quatro anos.

Seu primeiro requerimento, que tinha por objetivo corrigir um problema de iluminação publica no Assentamento Santa paz foi aprovado por unanimidade, pois segundo Ele: “a taxa de iluminação pública está sendo cobrada, porém não existia o serviço”.

Destacou também a importância de debates referente a Infraestrutura, saneamento básico, água potável. Destacou a importância da união dos vereadores em prol do problema da água que se arrasta a décadas neste município e exclamou: “temos que parar de procurar um culpado. Não existe um culpado, o culpado somos nós vereador Gustavo, vereador Ednor. Precisamos agir, criar uma comissão, bater a porta do diretor da CAERN, bater a porta Da Governadora Fátima Bezerra. Precisamos DEFENDER, Precisamos EXIGIR, Precisamos GARANTIR o direito daqueles que não tem voz, o direito dos esquecidos”.

Continuou o Edil:

“Não podemos mais “fechar os olhos” para a RN que liga Baixa do Meio a Guamaré (RN João Pedro Filho). Quantas pessoas ainda precisarão morrer, quantos caminhões precisarão capota para se tomar uma atitude? Precisamos ir ao Gabinete da Governadora e cobrar o recapeamento da RN… (…) várias vidas poderiam ter sido poupadas, muitos prejuízos dos acidentes poderiam ter sidos evitados com apenas a cobrança do certo”.

E disse mais:

“(…) nosso polo Petroquímico virou uma grande “sucata” e não vislumbro tão cedo uma gama de três mil empregos em nosso município, não vislumbro as nossas pousadas lotadas pelas empresas, não vislumbro as locações de casas dos nossos munícipes, trazendo renda e com isso gerando empregos… (…) O que eu mais queria era ver debates nesta tribuna de projetos de capacitação para os nossos jovens, para não ver seus familiares chorando ao ver Eles partirem em busca de trabalho e de uma melhor qualidade de vida em outras cidades”.

“Precisamos avançar” com um olhar diferenciado para as pessoas mais necessitadas do nosso município. (…) e ter a convicção que existe pessoas bem mais necessitada do que nós e que muitos não terá nem o que colocar no fogo no dia de hoje.

Precisamos, minhas senhoras e meus senhores, ir para as ruas, escutar o povo, olhar de perto as suas necessidades.

Precisamos ir aos assentamentos e perguntar aos agricultores o que Eles estão precisando para implantar a agricultura familiar e com isso garantir renda as famílias com a consequência de “desincha” a folha da Prefeitura.

Não quero passar quatro anos aqui fazendo politicagem, batendo fotos e levando as redes sociais, mostrando os problemas, sem ter a capacidade de mostrar a solução. Não! Senhores.

O tempo que eu estiver nesta Casa Legislativa, não irei olhar qual é a cor da bandeira do partido, mais sim, me juntar aos vereadores de oposição, me juntar aos vereadores da situação, me juntar ao Prefeito para que juntos, de mãos dadas possamos lutar pelos direitos dos mais carentes.

Por fim, só tenho a agradecer a todos e dizer que estou aqui para dá o meu melhor em prol de melhorias para o nosso município”.

Contem sempre comigo!!!

O que se pode retirar da fala do nobre Parlamentar é que Guamare ganha um político compromissado com os problemas da nossa sociedade, com o olhar no futuro sem se afastar de seus ideais, conforme já é de costume dizer: Aqui para nós. Esse político vai longe! O que nos resta é acompanhar e esperar pelo tempo que é “o senhor da razão”.

