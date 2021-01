Legislativo Cidadão: Câmara de Guamaré vota novo valor do Cartão Renda Cidadã

Para alterar o artigo 57 da Lei Municipal 647/2015, por meio do Projeto Nº 01/2021, a Câmara de Vereadores de Guamaré se reuniu em sessão extraordinária, na tarde desta segunda-feira, 11, onde foi votado e aprovado à unanimidade dos parlamentares, sob a presidência do vereador Diego Miranda, o aumento do crédito mensal do programa Cartão Renda Cidadão, que passa de R$ 120,00 para R$ 190 reais.

Durante a discussão do projeto foi destacada a iniciativa da legislatura anterior ao corrigir o valor, onde estiveram envolvidos diretamente na temática, através da Comissão de Finanças, os vereadores Edinor Albuquerque, Gustavo Santiago e Sub-Carlos (in memoriam). O aumento vai representar uma injeção mensal de recursos no comércio local perto de R$ 400 mil.

“A Câmara de Guamaré vive hoje um dia histórico, quando se concretiza uma conquista importante para cerca de 2 mil famílias em vulnerabilidade social, que a partir da sanção desta lei pelo Poder Executivo vai poder colocar mais alimentos na mesa”, destacou o presidente da casa em substituição legal, vereador Diego Miranda. Os onze vereadores se pronunciaram durante a discussão do projeto, destacando o ganho real dos beneficiários do programa de transferência de renda, que tem a gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social. (Assecom/CMG).

