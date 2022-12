Legislativo de Guamaré pagou a segunda parcela do 13º salário aos seus servidores

Exemplo de boa gestão com o dinheiro público. A Câmara Municipal de Guamaré efetuou o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos seus servidores nesta sexta-feira (09). Os recursos extras ajudam no orçamento dos colaboradores e movimentam a economia local.

A atual Mesa Diretora vem valorizando os servidores da casa legislativa, o que demonstra o grande esforço de colocar sempre o funcionário público como peça principal da casa de leis de Guamaré.

De acordo com o presidente do Poder Legislativo guamareense, o vereador Eudes Miranda (MDB), a economia feita durante seu mandato à frente da Mesa Diretora tem refletido o zelo e a transparência da gestão com o dinheiro público. Asscom/CMG