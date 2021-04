Legislativo Municipal se faz presente em audiência pública que iniciou a discussão do PPA 2022/2025

O Plano Plurianual-PPA é um instrumento de planejamento a longo prazo, que serve de base para a organização das receitas e despesas a serem contabilizadas nas leis anuais – a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual) dos municípios.

A Câmara Municipal de Guamaré esteve representada na audiência pública, realizada na última semana, com o intuito de discutir o PPA 2022/2025. Iniciativa do Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, o evento aconteceu no plenário da casa legislativa.

Participaram do evento, coordenado pelo Secretário Municipal de Planejamento, David Paulino, o Presidente da Casa, Diego de Lisete e os vereadores Thiago de Berg, Dedezinho, Leandro Felix, Miranda Júnior e Manu de Nascimento.

Segundo o vereador Diego de Lisete, a audiência pública foi o ponto de partida para o planejamento do município para os próximos 4 anos. “Tivemos várias sugestões, discursões e cobranças. Nesta fase do PPA, a população também pode sugerir programas, obras ou projetos para sua comunidade e o site da Prefeitura Municipal de Guamaré, através do link: https://guamare.rn.gov.br/orcamento-participativo-2022-a-2025/ dar essa condição”, destacou Diego de Lisete.

“Em outro momento, o projeto do PPA será enviando a Câmara Municipal para análise, discussões e possíveis Emendas por parte dos Vereadores”, concluiu o presidente do Poder Legislativo. (Assecom-CMG).

