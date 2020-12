Lei Aldir Blanc: Prefeitura de Guamaré divulga publicação dos homologados dos cinco editais culturais

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, divulgou nesta terça(22) no Diário Oficial, assim como no hotsite dos Editais Culturais, os resultados da fase de habilitação dos cinco editais da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (Lei Federal nº14.017/2020), lançados pelo Município.

Foram publicadas as relações de habilitações e inabilitações de cada um dos cinco editais nas aéreas de Música, Teatro e Dança, Gastronomia Local, Obras Literárias e Artesanato. Cada documento apresenta a relação de habilitados e também dos inabilitados, contendo as justificativas técnicas e legais para cada inabilitação, conforme as regras pré-estabelecidas nos editais.

Confira a lista de habilitação no site: https:/educacaoguamare.github.io/editaiscultura/ Na seção Editais e Resultados, onde cada categoria possui links específicos para os editais originais, os anexos editáveis e agora também para a publicação dos habilitados/inabilitados e as portarias originais assinadas digitalmente.

