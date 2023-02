“Lenilson veio para o grupo politico através de mim, e não de Nildinho”. Disse Berg da Farmácia

Após a publicação da matéria da adesão politica de Lenilson de Zacarias, ao grupo politico do prefeito Arthur Teixeira, de logo o editor deste espaço recebeu uma ligação do empresário Berg da farmácia, que é pai do atual vereador Tiago Luís (SD), desfazendo parte da publicação.

Segundo Berg, a adesão ao grupo politico do prefeito foi intermediada por ele, e não por Nildinho como o blog publicou. No mesmo instante, o portal conseguiu falar via fone com o próprio Lenilson de Zacarias, que reafirmou a afirmação de Berg da farmácia.

Portanto,

Depois de ouvir o próprio Lenilson, o blog Guamaré em Dia, retrata de público a informação que a intermediação de levar Lenilson ao grupo politico, foi de exclusividade do empresário Berg da Farmácia que é amigo e aliado de Lenilson.

Nota do Blog

Meu dever será sempre de informar como blogueiro e formador de opinião, e não de convencer. Minha obrigação será sempre de escrever e publicar sem um pingo de medo, mas se houver algum erro também de se retratar como assim fizemos.