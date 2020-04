Leroy Merlin é autuada por desobediência ao decreto do Governo do RN

Após uma denúncia, uma força tarefa do PROCON, Control, Sesed, Polícia Militar e Polícia Civil foi ao local e constatou que a Leroy Merlin funcionava de maneira irregular em relação ao que estabelece o decreto do Governo do RN que determina como os estabelecimentos comerciais devem funcionar no período da pandemia.

A loja estava funcionando com o sistema de ar condicionado ligado, infringindo o Art. 2º do decreto 29.583 do governo estadual que estabelece medidas para o enfrentamento do coronavírus. O gerente da loja foi conduzido até a delegacia. A multa pode chegar até R$ 50 mil. Em caso de reincidência, o estabelecimento poderá ser fechado.

