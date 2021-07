Libertadores: Flamengo vence Defensa Com presença de torcedores e avança às quartas

Com a presença de torcedores no Estádio Mané Garrincha, o Flamengo carimbou vaga nas quartas da Conmebol Libertadores.

O Rubro-Negro voltou a vencer o Defensa y Justicia, dessa vez por 4 a 1, gols de Rodrigo Caio, Arrascaeta e Vitinho, duas vezes, e avançou no torneio continental.

O Rubro-Negro voou no primeiro tempo. Desde o apito inicial, encurralou os argentinos no campo de defesa, principalmente depois das alterações do técnico Renato gaúcho.