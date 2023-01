Licitação para contratação da obra de alargamento e restauração da RN-401 está em fase final

A licitação para contratação da obra de alargamento e restauração da RN-401, rodovia de acesso ao município de Guamaré, está em fase final na Comissão de Licitações da Secretaria de Infraestrutura, SIN-RN. A expectativa, seguindo o trâmite, é que nos próximos dias ocorra a assinatura do contrato da ordem de serviço para a realização dessa importante obra.

O prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, vem acompanhando de perto todo o processo, esteve reunido com o Governo do Estado, com a secretário de Infraestrutura, Gustavo Coelho e com a diretora de Obras e Operações no Departamento de Estradas de Rodagem do RN, em busca de dar celeridade aos trâmites e ter a obra iniciada o mais breve possível.

O secretário de Infraestrutura do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, anunciou nesta sexta-feira (20) que a licitação já ultrapassou as primeiras etapas e aguarda apenas a abertura das propostas para a escolher da empresa vencedora e que fará o serviço dessa rodovia que tem grande importância para o estado.

A obra será feita de forma compartilhada com o Município de Guamaré, cabendo ao Estado a execução de 8,4 quilômetros, e ao município a execução de 3,6 km.

