Líder nas pesquisas, Garibaldi Filho intensifica agenda no RN

O candidato a Deputado Federal, Garibaldi Filho (MDB), intensificou os compromissos nesta última semana de campanha. Favorito em todas as pesquisas de opinião, Garibaldi percorrerá todos os municípios em que tem prefeitos, vereadores e lideranças locais apoiando a sua candidatura.

“Vamos reafirmar o voto e decidir junto com aqueles ainda indecisos. Voto é coisa séria e pode mudar a história do nosso Estado. Por isso, os potiguares devem votar em quem tem trabalho e não só promessas. Em quem realmente fez e fará pelo povo do Rio Grande do Norte (RN)”, disse.